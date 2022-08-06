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عربي-دولي

مع تصاعد المخاوف النووية.. اليابان تحيي ذكرى كارثة هيروشيما

Lebanon 24
06-08-2022 | 14:30
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دقت الأجراس في مدينة هيروشيما اليابانية، السبت، مع إحياء المدينة ذكرى مرور 77 عاما على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم، بالوقت الذي ترتفع فيه حدة التحذيرات عالميا من المخاطر المترتبة على سباق التسلح النووي.
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وانضم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى آلاف احتشدوا في حديقة السلام وسط هيروشيما لإحياء ذكرى القصف الذي أودى بحياة 140 ألفا قبل نهاية عام 1945.

وقال غوتيريش: "الأسلحة النووية هراء، إنها لا تضمن أي أمان، الموت والدمار فقط، بعد ثلاثة أرباع قرن، يجب أن نسأل عما تعلمناه من سحابة الفطر التي تصاعدت فوق هذه المدينة عام 1945".

من جانبه، دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي اختار هيروشيما لتكون مكان انعقاد قمة مجموعة السبع في العام المقبل، العالم إلى التخلي عن الأسلحة النووية، حسبما ذكرت "رويترز".
 
وفي الساعة 8.15 من صباح يوم السادس من آب عام 1945، أسقطت طائرة حربية أميركية، قنبلة أطلق عليها اسم "الولد الصغير" ومحت المدينة التي يقدر عدد سكانها بنحو 350 ألف نسمة، وتوفي آلاف آخرون في وقت لاحق من إصابات وأمراض مرتبطة بالإشعاع.
وتتصاعد الأزمات الدولية ونذر المواجهات المباشرة على وقعها بين القوى الكبرى حول العالم، من أوكرانيا وشرق أوروبا وشمالها إلى تايوان وجنوب شرق آسيا.

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