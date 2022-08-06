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عربي-دولي

إسرائيل تكثف عملياتها ضد "الجهاد".. وتتوقع مواصلة القصف لمدة "أسبوع"

Lebanon 24
06-08-2022 | 09:00
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كثفت إسرائيل، السبت، عملياتها ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وشنت ضربات جوية عنيفة، بينما ردت حركة الجهاد بإطلاق وابل من الصواريخ، في أخطر تصعيد للعنف في المنطقة منذ حرب العام الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع مواصلة قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع، مشيرا، السبت، إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.
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وقال ناطق باسم الجيش لفرانس برس إن الجيش الإسرائيلي "يستعد لتواصل العملية لمدة أسبوع.. ولا يجري حاليا أي مفاوضات لوقف إطلاق النار"، في تأكيد لتقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وقتل مواطنان فلسطينيان، السبت، في قصف إسرائيلي لسيارة في خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقا لـ "الحرة".

ونتج عن القصف "عدد من الاصابات".

وأطلقت طائرات إسرائيلية "صاروخين تحذيريين، ومن ثم قصفت  بصواريخ طائرة أف 16 منزلا يعود لعائلة شملخ غرب مدينة غزة، كما تم استهداف منزل آخر يعود لعائلة البريم في مدينة غزة".

وقالت "الحرة" إن قصفا إسرائيليا استهدف "شقة سكنية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وتم نقل الإصابات من المكان، كما تم استهداف موقع حطين في خانيونس".

من جهته، أفاد مراسل الحرة في القدس عن دوي صفارات الإنذار في بلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن قطاع غزة.

وقال إن "جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في المجلس الإقليمي أشكول، جراء شظايا قذيفة هاون".

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