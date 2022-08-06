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روسيا: قواتنا أسقطت 263 مقاتلة أوكرانية منذ بدء العملية الخاصة

Lebanon 24
06-08-2022 | 15:30
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية أسقطت 263 مقاتلة أوكرانية ودمرت 1693 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال العملية الخاصة الروسية العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم اليوم السبت :"تم تدمير ما مجموعه 263 طائرة مقاتلة، و145 طائرة هليكوبتر، و1693 طائرة بدون طيار، و361 نظام صاروخي مضاد للطائرات، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
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كما تم تدمير 4259 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و789 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3270 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و4739 مركبة عسكرية خاصة.
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