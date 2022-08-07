كيف علّقت الخارجية الأميركية على التصعيد في غزّة؟

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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وحثت الخارجية في بيان يوم تعليقا على العدوان الإسرائيلي، الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد بعد الغارات الجوية على غزة والهجمات الصاروخية على إسرائيل.وكان السفير الأميركي في إسرائيل توم نايدز قد قال في تغريدة عبر "تويتر" إن "الولايات المتحدة تؤمن بشكل راسخ بأن لإسرائيل الحق في حماية نفسها.. إننا نتعامل مع مختلف الأطراف ونحث الجميع على التهدئة".