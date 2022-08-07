Advertisement

عربي-دولي

كيف علّقت الخارجية الأميركية على التصعيد في غزّة؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-978438-637954500928127301.jpg
Doc-P-978438-637954500928127301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وحثت الخارجية في بيان يوم تعليقا على العدوان الإسرائيلي، الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد بعد الغارات الجوية على غزة والهجمات الصاروخية على إسرائيل.
Advertisement

وكان السفير الأميركي في إسرائيل توم نايدز قد قال في تغريدة عبر "تويتر" إن "الولايات المتحدة تؤمن بشكل راسخ بأن لإسرائيل الحق في حماية نفسها.. إننا نتعامل مع مختلف الأطراف ونحث الجميع على التهدئة".
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-08-07
08:10 | 2022-08-07
08:00 | 2022-08-07
08:00 | 2022-08-07
07:30 | 2022-08-07
07:00 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website