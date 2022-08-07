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عربي-دولي

حول سفن الحبوب والزيت الأوكرانية... هذا ما كشفته الامم المتحدة

Lebanon 24
07-08-2022 | 02:00
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أعلنت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك أعطى الإذن لـ 4 سفن محملة بالمواد بالحبوب والزيت بمغادرة الموانئ الأوكرانية في 7 آب.

وقال المنظمة في بيان لها إن "مركز التنسيق المشترك سمح لخمس سفن بدخول الممر الإنساني البحري، وستبحر أربع سفن من تشيرنومورسك وأوديسا وستنقل 161084 طنا من المواد الغذائية".
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وأضافت أن "سفينة MV OSPREY S الراسية بالقرب من اسطنبول حصلت على إذن بالوصول إلى ميناء تشيرنومورسك".

وأوضحت أن "سفينتي الشحن MV GLORY و MV RIVA WIND ستسلم أكثر من 100000 طن من الذرة إلى تركيا  وستتوجه السفينة MV STAR HELENA إلى الصين مع 45000 طن من الدقيق، وستسلم السفينة MV MUSTAFA NECATI 6000 طن من زيت عباد الشمس لإيطاليا".

وأشارت إلى أنه "سيتم فحص جميع السفن في تركيا ضمن الإجراءات المتبعة".
 
(روسيا اليوم)
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