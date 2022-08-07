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حركة "الجهاد" تؤكد مقتل قيادي بارز في غارة إسرائيلية

Lebanon 24
07-08-2022 | 01:30
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أكدت حركة "الجهاد"، مقتل أحد كبار قادة جناحها العسكري في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن" سرايا القدس تزف القائد الكبير خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية الذي لقي حتفه جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح"، وفقما نقلت "رويترز".
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وذكرت مصادر أن عملية استهداف منصور، أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من 40 شخصا.

(سكاي نيوز)
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