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عربي-دولي

مفتي سلطنة عمان: ندين العدوان الغاشم والإجرام السافر الذي تقوم به اسرائيل

Lebanon 24
07-08-2022 | 03:00
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دان مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل 24 فلسطينيا بينهم أطفال.

وقال الخليلي في تغريدة على الحساب الرسمي لمفتي سلطنة عمان" ندين العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على المواطنين رجالا ونساء في أرض فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة".
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وتابع "وإنا إذ ندين هذا الإجرام السافر لندعو الأمة الإسلامية جميعا أن تقف بكل قوة في وجه الكيان الصهيوني المعتدي، وأن تساند بالحال والمال إخواننا في الأرض المحتلة"."RT"




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