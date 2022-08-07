خطر الانقسام يتزايد:هل يقع الاوروبيون في الفخ؟

في 26 تموز، أعلن الاتحاد الأوروبي عن صفقة غاز تهدف إلى إظهار عزم الدول الأعضاء المستمر تجاه روسيا: وفقًا للاتفاقية، ستخفض دول الاتحاد الأوروبي استهلاك الغاز بنسبة 15 في المائة بين آب آذار، مما يساعد على منع حدوث أزمة في الشتاء من خلال إظهار التضامن والحد من قدرة روسيا على تسليح إمدادات الطاقة في أوروبا.

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وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميريكية، "ظاهريًا، كان هذا دليلًا إضافيًا على الجبهة الموحدة التي حافظت عليها القارة في الغالب منذ بداية الحرب. ومع ذلك، في الواقع، فإن التخفيضات طوعية والعديد من الدول الفردية لديها اقتطاعات تثير التساؤل عن مدى جدوى الصفقة، خاصة عندما يؤثر نقص الغاز على البعض أكثر بكثير من البعض الآخر. بعد ستة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك مؤشرات على أن أوروبا تكافح من أجل الاستمرار في مسار حرب مكلفة بشكل متزايد. مع ارتفاع التضخم، وأزمة الطاقة المتصاعدة، والتهديد المتزايد بالركود، أصبح القادة الأوروبيون يتحدثون بشكل متزايد حول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للصراع وآثاره السياسية والجيوسياسية. في هذه الأثناء، وراء العرض الخارجي للإجماع، هناك توترات محتدمة حول كيفية التعامل مع الحرب. وسط هذه التحديات، يلوح في الأفق سؤال أكبر حول المدة التي يمكن أن تستمر فيها الوحدة الأوروبية في الحرب وما الذي قد يتسبب في انهيارها. في الواقع، قد لا يكون أكبر تهديد للتحالف الأوروبي هو عدم إحراز تقدم في إنهاء العنف المتصاعد في أوكرانيا، كما كان الحال حتى الآن، ولكن الهدوء النسبي في الصراع، الأمر الذي قد يسمح لموسكو بإغراء بعض دول الاتحاد الأوروبي للضغط على كييف لتقديم تنازلات، خاصة إذا استمرت أزمة الطاقة في التفاقم. ومن المفارقات، أنه من خلال الاستسلام لوهم السلام، يمكن أن ينتهي الأمر بأوروبا والغرب إلى إطالة أمد الحرب على حساب الجميع".

وتابعت المجلة، "خلال المرحلة الأولى من الحرب، أظهر الاتحاد الأوروبي تصميمًا رائعًا. وفي حزيران، منح المجلس الأوروبي رسميًا وضع أوكرانيا ومولدوفا كمرشح في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن منح جورجيا مكانة كمرشح محتمل، في انتظار الإصلاحات. لكن الزخم في بروكسل تضاءل منذ ذلك الحين. على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت في النهاية على فرض حظر نفطي على روسيا، على سبيل المثال، إلا أنه سيحدث بفارق زمني قد يسمح لروسيا بالتكيف. وعلى الرغم من اتفاقية الغاز الأخيرة بشأن توفير الطاقة، فإن حظر الغاز الحقيقي لا يلوح في الأفق. في الواقع، بدلاً من حظر الغاز الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، فإن موسكو هي التي أوقفت تشغيل الغاز في أوروبا. عوضاً عن الاتفاق على عقوبات جديدة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة مشكلة تخزين الغاز في العديد من البلدان ويكافح من أجل تقنين الاستخدام. لتنويع إمداداته، يسعى الاتحاد إلى شراكات جديدة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا والقوقاز. ويقدر صندوق النقد الدولي أنه في حالة القطع الكامل للغاز الروسي عن أوروبا، فإن اقتصادات بعض البلدان - بما في ذلك جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا - يمكن أن تنكمش بأكثر من خمسة بالمائة".

وأضافت المجلة، "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لأوروبا هو عودة الانقسامات الجيوسياسية القديمة. الأول هو الانقسام المتزايد بين شرق القارة وغربها، حيث تطالب الدول الواقعة على حدود أوكرانيا، مثل دول البلطيق وبولندا، بالعدالة من خلال العقوبات والدعم العسكري القوي لأوكرانيا، والدول في أوروبا الغربية، مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا، التي تميل نحو التسوية مع روسيا. مع تعمق أزمات الطاقة والاقتصاد، من المرجح أن تضغط البلدان البعيدة عن خط المواجهة من أجل العودة عن الحرب. من المحتمل أن يظل قادة أوروبا الشرقية، على الرغم من أن بلدانهم تعاني أيضًا من التداعيات الاقتصادية، راسخين في اقتناعهم بأن السلام ممكن فقط عندما تطرد أوكرانيا القوات الروسية من أراضيها ويتحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية عدوانه. يمتد الانقسام الثاني بين الشمال والجنوب، وهو الانقسام الذي كاد يمزق منطقة اليورو أثناء أزمة الديون السيادية قبل عقد من الزمن. مع احتمال حدوث ركود على المدى القريب، وربما حتى تضخم مصحوب بالركود، فإن الفرق في تكاليف الاقتراض بين الدول الأعضاء في شمال وجنوب الاتحاد الأوروبي - لا سيما بين ألمانيا وإيطاليا - آخذ في الارتفاع. هذه الانقسامات هي بالضبط ما كان يأمل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واقتناعا منه بأن الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا ضعيفة وفاسدة أخلاقيا، اعتمد الزعيم الروسي على افتراض أن وحدة الغرب بشأن أوكرانيا سوف تنهار ويمكن أن تنهار في نهاية المطاف في الأشهر المقبلة. من خلال امتهان لعبة المطاردة في موضوع الغاز، وخلق أزمة غذاء عالمية عن طريق منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، واتباع استراتيجية الأرض المحروقة في أوكرانيا، قد يراهن بوتين على أنها مجرد مسألة وقت حتى يتم تفكيك الغرب، بدءًا من أوروبا، بفعل الضغوط المتنافسة. موسكو على علم أن العقوبات تلحق أضرارًا جسيمة بروسيا. لقد اعترف بوتين بهذا الأمر في العلن. ويعرف الكرملين أيضًا أن الضرر سيزداد بمرور الوقت. ولكن بينما تفصل أوروبا نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي - من خلال تنويع مصادر طاقتها وتسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة - فإنها ستخرج في النهاية أقوى من هذه الأزمة. إلا أن الضغوط الداخلية في القارة ستسمح له بتحقيق أهدافه الحربية في أوكرانيا، وربما، عاجلاً أم آجلاً، العودة إلى العمل كالمعتاد مع أوروبا، أو على الأقل مع بعض الدول الأوروبية".

وبحسب المجلة، "مع كل شهر إضافي من الحرب، يتزايد خطر الانقسام الأوروبي، وقد ظهرت بالفعل أولى الإشارات المقلقة. لكن الكثير سيعتمد على مسار الصراع نفسه. إذا واصلت روسيا حملة الفظائع والدمار التي اتسمت بها الأشهر الستة الماضية، يمكن للقادة الأوروبيين الاعتماد على بوتين لإبقائهم موحدين. على الرغم من أزمة الطاقة والألم الاقتصادي الناجم عنها، فضلاً عن التوترات السياسية والجيوسياسية التي ستحدثها، فمن غير المرجح أن يبتعد الأوروبيون عن أوكرانيا النازفة. لكن سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأوروبا إذا غيّر بوتين، بدافع الضرورة وليس الاختيار، تكتيكاته في أوكرانيا. وبالتالي، فإن الخطر الأكبر الذي يواجهه القادة الأوروبيون هو الخطر الخفي: إذا دعمت العمليات الروسية في أوكرانيا وبدأت موسكو في التلميح إلى نوع من التسوية أو الهدنة، فقد يقع الأوروبيون في فخ".

وختمت الصحيفة، "قد تكون حرب أوكرانيا والطريقة التي ستختبر بها دفاعات أوروبا واقتصاداتها وأنظمة الطاقة، فضلاً عن النسيج الاجتماعي لنظامها الديمقراطي، أصعب اختبار على الإطلاق. للنجاح في هذا الاختبار، سيحتاج الأوروبيون إلى إيجاد تصميمهم وقوتهم بدلاً من الاعتماد على بوتين للقيام بالمهمة".