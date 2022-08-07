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عربي-دولي

حتى متى سيستمر التصعيد الاسرائيلي في غزّة؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 04:30
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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على أن العملية العسكرية في غزة، ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.

وعلق لابيد على مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور، قائلا إنه "جهد عملي وإنجاز غير عاد".
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وتشن إسرائيل، لليوم الثالث على التوالي، عملية عسكرية ضد "الجهاد الإسلامي" بغزة، في خطوة قالت إنها "استباقية" خشية هجمات تخطط لها الحركة على خلفية اعتقال أحد قيادييها.
 
(العين)
 
 
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