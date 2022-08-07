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اتصال هاتفي بين عبد اللهيان وأمين عام حركة "الجهاد الإسلامي".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
07-08-2022 | 03:23
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دان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بشدة، "اعتداءات إسرائيل على أهالي غزة"، مؤكدا أنه "لا شك في أن النصر النهائي سيكون للمقاومة وللفلسطينيين الصامدين في غزة".

وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، ثمن أمير عبد اللهيان، "تضحيات الشهداء الفلسطينيين وشهداء الاعتداءات الوحشية الأخيرة للاسرائيليين على قطاع غزة".
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وأضاف: "تل أبيب تحاول التغطية على أزماتها المتعددة في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في خلق الأزمات".

(روسيا اليوم)
 
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