Advertisement

عربي-دولي

بينها 4 عربية.. تعرفوا على 13 دولة تستحوذ على أكبر الاحتياطات المؤكدة من الغاز

Lebanon 24
07-08-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-978513-637954658043746219.jpg
Doc-P-978513-637954658043746219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحضرُ 4 دول عربية ضمن قائمة الدول الـ13 التي تستحوذ على أكبر الاحتياطات المؤكّدة من الغاز الطبيعي.
 
وبحسب رسمٍ بياني نشره موقع "العربي الجديد"، فإنَّ روسيا تصدّرت قائمة الدول التي تستحوذ على أكبر الاحتياطات المؤكدة من الغاز، إذ تملك 37.4 تريليون متر مكعب.
Advertisement
وفي المرتبة الثانية تأتي إيران التي تستحوذ على 32.0 تريليون متر مكعب، لتأتي قطر في المرتبة الثالثة إذ تستحوذ على 24.7 تريليون متر مكعب.
أما تركمانستان فتأتي في المرتبة الرابعة باستحواذها على 13.6 تريليون متر مكعب، في ما تملك الولايات المتحدة 12.6 تريليون متر مكعب لتحلّ بذلك في المرتبة الخامسة ضمن الترتيب.
أما الصين فاحتلت المرتبة السادسة، إذ تستحوذ على 8.4 تريليون متر مكعب، بينما جاءت فنزويلا في المرتبة السابعة باحتياطي مؤكد يبلغ 6.3 تريليون متر مكعب. 
أما السعودية فكانت في المرتبة الثامنة بامتلاكها 6.0 تريليون متر مكعب، بينما حلت الإمارات في المرتبة التاسعة باستحواذها على 5.9 تريليون متر مكعب من الغاز.
وفي المرتبة العاشرة، جاءت نيجيريا التي تستحوذ على 5.5 تريليون متر مكعب، بينما كانت أذربيجان في المرتبة الـ11 باستحواذها على 2.5 تريليون متر مكعب. أما المرتبة الـ12 فكانت من نصيب كندا إذ تستحوذ على 2.4 تريليون متر مكعب، بينما حلت الجزائر في المرتبة الـ13 باستحواذها 2.3 تريليون متر مكعب من الغاز. 
وعملياً، تمثل احتياطات روسيا وإيران وقطر أكثر من 50% من الاحتياطات العالمية، في حين بلغت احتياطات الغاز العالمية 188.1 تريليون متر مكعب عام 2021.
 
وانخفضت تلك الاحتياطات بمقدار 2.2 تريليون متر مكعب عن العام السابق. 
 
 
 
 
(العربي الجديد)
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-08-07
13:00 | 2022-08-07
12:30 | 2022-08-07
12:00 | 2022-08-07
12:00 | 2022-08-07
11:30 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website