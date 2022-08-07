بينها 4 عربية.. تعرفوا على 13 دولة تستحوذ على أكبر الاحتياطات المؤكدة من الغاز

تحضرُ 4 دول عربية ضمن قائمة الدول الـ13 التي تستحوذ على أكبر الاحتياطات المؤكّدة من الغاز الطبيعي.

وبحسب رسمٍ بياني نشره موقع "العربي الجديد"، فإنَّ روسيا تصدّرت قائمة الدول التي تستحوذ على أكبر الاحتياطات المؤكدة من الغاز، إذ تملك 37.4 تريليون متر مكعب.

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وفي المرتبة الثانية تأتي إيران التي تستحوذ على 32.0 تريليون متر مكعب، لتأتي قطر في المرتبة الثالثة إذ تستحوذ على 24.7 تريليون متر مكعب.

أما تركمانستان فتأتي في المرتبة الرابعة باستحواذها على 13.6 تريليون متر مكعب، في ما تملك الولايات المتحدة 12.6 تريليون متر مكعب لتحلّ بذلك في المرتبة الخامسة ضمن الترتيب.

أما الصين فاحتلت المرتبة السادسة، إذ تستحوذ على 8.4 تريليون متر مكعب، بينما جاءت فنزويلا في المرتبة السابعة باحتياطي مؤكد يبلغ 6.3 تريليون متر مكعب.

أما السعودية فكانت في المرتبة الثامنة بامتلاكها 6.0 تريليون متر مكعب، بينما حلت الإمارات في المرتبة التاسعة باستحواذها على 5.9 تريليون متر مكعب من الغاز.

وفي المرتبة العاشرة، جاءت نيجيريا التي تستحوذ على 5.5 تريليون متر مكعب، بينما كانت أذربيجان في المرتبة الـ11 باستحواذها على 2.5 تريليون متر مكعب. أما المرتبة الـ12 فكانت من نصيب كندا إذ تستحوذ على 2.4 تريليون متر مكعب، بينما حلت الجزائر في المرتبة الـ13 باستحواذها 2.3 تريليون متر مكعب من الغاز.

وعملياً، تمثل احتياطات روسيا وإيران وقطر أكثر من 50% من الاحتياطات العالمية، في حين بلغت احتياطات الغاز العالمية 188.1 تريليون متر مكعب عام 2021.

وانخفضت تلك الاحتياطات بمقدار 2.2 تريليون متر مكعب عن العام السابق.

(العربي الجديد)