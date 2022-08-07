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عربي-دولي

على متنها 170 طناً من الحبوب.. 4 سفن تغادر موانئ أوكرانيا

Lebanon 24
07-08-2022 | 05:00
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قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، الأحد، إن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أوكرانية أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وكتب كوبراكوف في تغريدة على "تويتر"، أن أربع سفن تحمل بضائع، هي مصطفى نجاتي، وستار هيلينا، وغلوري، وريفا ويند، محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب، أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.
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وهناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في شباط بعضها محمل بالحبوب فعليا، وغادرت أولاها ميناء أوديسا إلى لبنان يوم الاثنين الماضي، كما غادرت ثلاثة سفن أخرى الميناء الجمعة.

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء الحرب، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار.

وينص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وحذرت الأمم المتحدة من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم.

وكان النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيستوسكي، قد قال الجمعة، إن أوكرانيا يمكن أن تبدأ تصدير القمح من محصول هذا العام من موانئها البحرية في أيلول بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

وأوضح فيستوسكي أن أوكرانيا تأمل في زيادة شحناتها من الحبوب عبر الموانئ في غضون عدة أشهر إلى ما بين 3 و3.5 مليون طن شهريا من مليون طن متوقعة في آب.

وأضاف أن هذه الكمية ستسمح لأوكرانيا بالحصول على ما يكفي من الأموال كي لا تُضطر إلى تقليل ما تعتزم زراعته.
 
 
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