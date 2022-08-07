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إقتصاد

رفع سعر البنزين المدعوم في سوريا... كم أصبح؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 08:00
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أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قرارا حددت بموجبه سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ2500 ليرة سورية، وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية، وسعر ليتر أوكتان 95 بـ4500 ليرة سورية للتر الواحد.
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ودعت الوزارة أصحاب المحطات إلى الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.
 
 
(روسيا اليوم)

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