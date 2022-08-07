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الجيش الإسرائيلي يعلن "تحييد" القيادة العسكرية العليا لـ"الجهاد الإسلامي"

Lebanon 24
07-08-2022 | 08:30
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أعلن الجيش الاسرائيلي "تحييد" القيادة العليا لـ"لجهاد الإسلامي" في قطاع غزة خلال يومين من الضربات الاسرائيلية التي استهدفت الحركة.

وقال أوديد باسيوك رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تم تحييد القيادة العليا للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة".
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه "تم اغتيال قائمة القيادة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي ويمكن اعتبار أهداف العملية منجزة".
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