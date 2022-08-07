خلال الحرب المُستمرة.. كم بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه تم إطلاق 580 صاروخاً على إسرائيل من قطاع غزة منذ بداية الحرب مع حركة "الجهاد الإسلامي".وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد سقط أكثر من 100 صاروخ داخل الأراضي الفلسطينية، بينما عبر حوالي 480 صاروخا إلى إسرائيل.وتمت الإشارة إلى أن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي اعترض ما يقرب من 200 صاروخ بمعدل دقة 96%.