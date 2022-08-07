أصاب تجمعاً للمدنيين.. إسرائيل تنشر فيديو لـ"صاروخ فلسطيني" سقط داخل غزّة

نشرت "إسرائيل" فيديو لرصد عملية إطلاق صواريخ من غزة، ويظهر من خلاله أن هناك صاروخاً واحداً فشل على ما يبدو، مما تسبب بسقوطه داخل قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الأحد، تعليقاً على الفيديو: "شاهدوا الصاروخ الذي أطلقه مخربو الجهاد الإسلامي مساء أمس (السبت) وسقط على رؤوس سكان جباليا وسبب في مجزرة جباليا المفجعة".

Advertisement

#الفجر_الصادق شاهدوا الصاروخ الذي أطلقه مخربو #الجهاد_الإسلامي مساء أمس وسقط على رؤوس سكان #جباليا وسبب في #مجزرة_جباليا المفجعة. هل ستكون لوسائل الاعلام العربية الشجاعة الكافية لنشر هذا التوثيق والاعتراف بالحقيقة؟ شاركوا !! pic.twitter.com/HlH6gVRwEx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، السبت، سقوط "24 شهيدا من بينهم 6 أطفال وسيدة ومسنة و203 إصابات بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة"، بينما نفت إسرائيل في بيان مسؤوليتها عن مقتل أطفال في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.



وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان إن قواتها "لم تقصف جباليا خلال الساعات الماضية"، مضيفة: "ثبت بشكل قاطع أن الحادثة كانت نتيجة لفشل إطلاق صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي".



وجاء في بيان صادر عن رئيس هيئة الإعلام الوطنية الإسرائيلية أن "مقتل الفلسطينيين الثمانية في جباليا الليلة الماضية (السبت) نجم عن إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية فلسطينية وليس عن غارة جوية إسرائيلية".



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم ينفذ أي هجوم في جباليا في الوقت المذكور.