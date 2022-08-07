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عربي-دولي

الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في غزة

Lebanon 24
07-08-2022 | 10:30
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أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.

وقالت عفراء محش الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في تصريح يوم، أن الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحالي.
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وأكدت أن أبوظبي تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن الإمارات وبصفتها عضو في مجلس الأمن الدولي، تقدمت مع فرنسا والصين وإيرلندا والنرويج بطلب عقد اجتماع مغلق للمجلس يوم الاثنين القادم لمناقشة التطورات الجارية وبحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل.
 
 
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