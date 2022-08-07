ضابط استخبارات أميركي يتوقع "نهاية مأساوية" لزيلنسكي

أكد الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية سكوت ريتر، أن الحياة السياسية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقترب من نهايتها.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، قال ريتر: "زيلينسكي إما أنه سيُجبر على مغادرة أوكرانيا، أو يقتل على أيدي مواطنيه، الذين توقفوا عن الوثوق به. إنه المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين".

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وأضاف: "القادة الغربيون يتوقفون عن الثقة في الصورة التي تم إنشاؤها لزيلنسكي، ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف".

وتابع: "بسبب حقيقة أن مكانة رئيس أوكرانيا آخذة في التدهور تدريجياً، لم يعد من المنطقي أن يبقى في السلطة. أعتقد أن أوكرانيا قد تشهد انقلاباً قريباً".