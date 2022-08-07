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عربي-دولي

ضابط استخبارات أميركي يتوقع "نهاية مأساوية" لزيلنسكي

Lebanon 24
07-08-2022 | 11:00
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أكد الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية سكوت ريتر، أن الحياة السياسية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقترب من نهايتها.
ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، قال ريتر: "زيلينسكي إما أنه سيُجبر على مغادرة أوكرانيا، أو يقتل على أيدي مواطنيه، الذين توقفوا عن الوثوق به. إنه المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين".
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وأضاف: "القادة الغربيون يتوقفون عن الثقة في الصورة التي تم إنشاؤها لزيلنسكي، ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف".
 
وتابع: "بسبب حقيقة أن مكانة رئيس أوكرانيا آخذة في التدهور تدريجياً، لم يعد من المنطقي أن يبقى في السلطة. أعتقد أن أوكرانيا قد تشهد انقلاباً قريباً". 
 
 
 
 
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