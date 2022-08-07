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عربي-دولي

هزّة أرضيّة تضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 06:38
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر اليوم الأحد، منطقة كاش في مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر.

وبحسب معطيات إدارة الكوارث والطوارئ "AFAD"، فإنّ عمق الهزة هو 31.89 كيلومترا تحت سطح البحر الابيض المتوسط، وكانت تبعد 3.85 كيلومتر من منطقة كاش في أنطاليا.
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(روسيا اليوم)
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