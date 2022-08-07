السعودية تُدين إقتحام "الأقصى"

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أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن إدانة المملكة لاقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.وأكدت على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.وشددت وزارة الخارجية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.