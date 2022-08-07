"سرايا القدس": سنجعل "غلاف غزة" غير قابل للحياة

Advertisement

قال الناطق باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن "قدراتنا الصاروخية جزء يسير مما أعددناه، وسنجعل "غلاف غزة غير قابل للحياة".وأضاف: "إن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت اليوم تستنزف عدونا الأحمق، هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة الممتد".وأردف الناطق العسكري باسم "سرايا القدس": "ندعو كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة التي عنوانها "وحدة الساحات"، ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال عدونا وكنسه عن كل فلسطين".