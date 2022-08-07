متى يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ؟

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نقلت "رويترز" عن مصادر مصرية قولها، إن القاهرة طلبت وقف إطلاق النار في غزة، اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من مساء يوم الأحد.ووفق مصدر أمني مصري لم تكشف "رويترز" عن اسمه، فإن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة في غزة.وفي السياق عينه، نقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.