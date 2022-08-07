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عربي-دولي

لأوّل مرة منذ إصابته بـ"كورونا" بايدن يغادر البيت الأبيض... إلى أين؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 09:26
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غادر الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا. وتوجه للحاق بالسيدة الأولى جيل بايدن في ولاية ديلاوير.
 
 
(العربية)
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