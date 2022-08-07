لأوّل مرة منذ إصابته بـ"كورونا" بايدن يغادر البيت الأبيض... إلى أين؟

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا. وتوجه للحاق بالسيدة الأولى جيل بايدن في ولاية ديلاوير.

(العربية)