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عربي-دولي

بصقت بوجهه... إليكم ما حصل مع رئيس هذه الدولة!

Lebanon 24
07-08-2022 | 10:16
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قامت إمرأة بالاقتراب من رئيس كولومبيا اليساري غوستافو بترو، المنتخب في 19 حزيران، وبصقت بوجهه، لتهنئته، أثناء تسلمه اليوم الاحد منصبه الجديد.
 
 
(العربية)

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