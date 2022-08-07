بصقت بوجهه... إليكم ما حصل مع رئيس هذه الدولة!

قامت إمرأة بالاقتراب من رئيس كولومبيا اليساري غوستافو بترو، المنتخب في 19 حزيران، وبصقت بوجهه، لتهنئته، أثناء تسلمه اليوم الاحد منصبه الجديد.

(العربية)