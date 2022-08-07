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عربي-دولي

بلينكن يصل جوهانسبرغ في جولة إفريقية لموجهة "الحراك الروسي"

Lebanon 24
07-08-2022 | 11:30
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أعلنت وزارة الخارجية بجنوب افريقيا وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأحد إلى البلد قبل التوجه إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة.
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وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويلتقي بلينكن الاثنين وزيرة الخارجية ناليدي باندور لإصدار عدّة إعلانات تتعلّق بالاستراتيجية الإفريقية الجديدة للحكومة الأميركية، على ما أعلنت بريتوريا في بيان.
 
 وتتناول المحادثات "التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي"، حسب البيان. 
 
يزور بلينكن بعد جوهانسبورغ، كلا من جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم رواندا التي تشهد عودة للتوتر مع جارتها التي تتهمها بدعم متمردين "حركة 23 آذار" (إم23) وهو ما تنفيه كيغالي.
 
(سكاي نيوز عربية)
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