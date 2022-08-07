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عربي-دولي
المؤبد لأربعة أشخاص في العراق.. وهذه هي التهمة
Lebanon 24
07-08-2022
|
12:00
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أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام، في هجوم أوقع أضراراً مادية بطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية.
وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28 كانون الثاني.
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وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
واستهدفت عشرات الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولي، أو محيط السفارة الأميركية في بغداد، منذ مقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في يناير 2020، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
(سكاي نيوز)
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