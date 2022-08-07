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اشتية: نتابع الجهود لوقف الهجوم على غزة

Lebanon 24
07-08-2022 | 12:30
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على متابعة الجهود المبذولة من أجل "وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة"، داعياً الى "إنهاء الهجمات الإسرائيلية المتتالية على غزة، وسنعمل على استخدام معبر رفح لإيصال المساعدات إلى القطاع".
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محمد اشتيه

غزة

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