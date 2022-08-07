زيلينسكي: لرد دولي صارم بعد قصف روسيا لمحطة نووية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه "بالإرهاب النووي" الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.



وقال الرئيس الأوكراني على "تويتر" إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي.

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وكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قد تواصلت حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما تتلقى كييف الدعم والعتاد العسكري من القوى الغربية.