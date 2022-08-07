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عربي-دولي
قذائف مورتر تصيب المعبر الحدودي بين غزة وإسرائيل
Lebanon 24
07-08-2022
|
13:30
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قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هجوما فلسطينيا بقذائف المورتر ألحق أضرارا بمعبر بيت حانون "إيريز"، بين إسرائيل وقطاع غزة، الأحد، في ثالث يوم من القتال بين إسرائيل و"حركة الجهاد" الفلسطينية.
وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "سقف المعبر تضرر نتيجة الحريق (الناجم عن القذائف). وسقطت شظايا في بهو المدخل".
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وأضافت أن تلك المنطقة "تستخدم لتسهيل المرور اليومي للآلاف من سكان غزة الذين يعملون في إسرائيل"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
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