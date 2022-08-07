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عربي-دولي

الصين تعتزم إجراء تدريبات عسكرية "منتظمة" بمضيق تايوان

Lebanon 24
07-08-2022 | 15:00
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أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، الأحد، نقلاً عن أحد المعلقين بأن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعداً تدريبات "منتظمة" على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.
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وتختتم بكين الأحد، أوسع مناورات عسكرية تنفّذها في محيط تايوان، وكشفت القيادة الشرقية للجيش الصيني التي تشرف على هذه العمليات أنها أجرت "تدريبات مشتركة في البحر والمجال الجوي في محيط تايوان، وفق ما كان مقرّراً".

وأكدت أن الغرض من هذه المناورات هو "اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية طويلة المدى". 
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