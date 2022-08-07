تحذير أممي للسودان.. هذا ما جاء فيه

أكد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، وجود تقدم في محاولات تجسير الخلافات بين الأطراف السياسية في البلاد، لكنه حذر من خسارة المكاسب حال التأخر في الوصول إلى حل يخرج الخرطوم من الأزمة السياسية.



وجاءت تصريحات بيرتس في مقال عممه على صحافيين في السودان يوضح فيه احتمالات الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

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وجاء في مقال المبعوث الأممي، أن أصحاب المصلحة السودانيين قد بدأوا في الالتقاء والتحدث إلى بعضهم بشكل "أكثر شمولاً"، مشيراً إلى أنهم "بدأوا في إحراز تقدم لتجسير اختلافاتهم الأساسية، على سبيل المثال ما يجري بين الأحزاب التي تم عزلها في 25 تشرين الأول، والقوى المدنية الأخرى".غير أن بيرتس دعا الأطراف السياسية إلى الانتباه لعامل الوقت، محذراً من أن "الوقت ليس في صالح السودان". وأوضح أن حالة الإنسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت أخيراً.وذكر بأنه من المستحيل في ظل الأزمة السياسية الراهنة إحراز تقدم في عملية إعفاء السودان من الديون، التي تبلغ 56 مليار دولار، بعدما كنت العملية بمثابة مكسب وطني حققته الحكومة الانتقالية السابقة.كما حذر بيرتس من أن الظروف الراهنة تحد من قدرته على المساعدة في حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية أو تنفيذ اتفاقات السلام، في وقت تشير التقارير إلى أن ثلث الشعب السوداني سيواجه خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال هذا العام بسبب الآثار المجتمعة للأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية، على حد تعبيره.وشدد بيرتس على ضرورة أن تضع كل هذه الأحزاب على رأس أولوياتها المصلحة "الأكبر المتمثلة في العودة لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية".