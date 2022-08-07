السويد ترسل مدربين إلى المملكة المتحدة لتدريب الجيش الأوكراني

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أعلنت الحكومة السويدية أن قواتها المسلحة سترسل ما يصل إلى 120 مدربًا إلى المملكة المتحدة لتدريب عناصر الجيش الأوكراني هناك.وقالت الحكومة السويدية في بيان على موقعها في الإنترنت: "من 12 آب إلى 31 كانون الأول 2022 ، سترسل القوات المسلحة السويدية ما يصل إلى 120 مدربا إلى المملكة المتحدة لإجراء تدريب عسكري أساسي للأوكرانيين".ووفقا لمجلس الوزراء السويدي، ولا يُتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الأنشطة الأخرى للقوات المسلحة السويدية، وفقا لما ورد في البيان.