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عربي-دولي

السويد ترسل مدربين إلى المملكة المتحدة لتدريب الجيش الأوكراني

Lebanon 24
07-08-2022 | 16:30
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أعلنت الحكومة السويدية أن قواتها المسلحة سترسل ما يصل إلى 120 مدربًا إلى المملكة المتحدة لتدريب عناصر الجيش الأوكراني هناك.

وقالت الحكومة السويدية في بيان على موقعها في الإنترنت: "من 12 آب إلى 31 كانون الأول 2022 ، سترسل القوات المسلحة السويدية ما يصل إلى 120 مدربا إلى المملكة المتحدة لإجراء تدريب عسكري أساسي للأوكرانيين".
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ووفقا لمجلس الوزراء السويدي، ولا يُتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الأنشطة الأخرى للقوات المسلحة السويدية، وفقا لما ورد في البيان.
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