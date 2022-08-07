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عربي-دولي

بعد وساطة مصريّة.. اتفاق هدنة ينهي الحرب في غزّة

Lebanon 24
07-08-2022 | 16:00
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بعد مواجهة عسكريّة استمرّت لـ3 أيام في قطاع غزة، بات من المقرّر أن يدخل اتفاق الهدنة ووقف اطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية حيز التنفيذ، عند الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل عبر وساطة السلطات المصرية، وذلك بعدما كانت اسرائيل قد أعلنت موافقتها أيضاً.
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وتأتي هذه الهدنة بعد جولة العنف الدموية التي أسفرت عن استشهاد 41 فلسطينياً على الأقل، وقد أثار المشهدُ في غزّة استنكاراً على الصعيد العربي، حيثُ تصاعدت نداءات التهدئة من مختلف الأطراف الفاعلة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "استمرار العملية العسكرية في غزة بعد الآن سيضرّ أكثر مما ينفع"، مؤكداً أن "أهداف العملية العسكرية في غزة تحققت ولا فائدة من استمرارها".
وكانت مصر دعت إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد في غزة "بشكل شامل ومتبادل" اعتباراً من الساعة 23:30 مساء الأحد بتوقيت فلسطين.
وقال مصدر مصري مسؤول في بيان إن القاهرة وفي "إطار حرصها على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي".
ولفت إلى أن مصر تبذل "جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج والعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".
وكانت مصر أجرت جهوداً لـ"خفض التصعيد" في قطاع غزة بين إسرائيل و"حركة الجهاد"، على مدار اليومين الماضيين.
ووضعت إسرائيل وقف إطلاق الصواريخ من حركة "الجهاد" على أهداف في العمق الإسرائيلي، شرطاً مسبقاً لوقت القصف على أهداف في غزة، فيما طالبت "الجهاد" بوقف القصف الإسرائيلي كأحد شروط وقف إطلاق الصواريخ، وجاء الاقتراح المصري بـ"وقف متزامن لإطلاق النار" كحل وسط.
نص الاتفاق
وفي ما يلي نص الاتفاق:  في اطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، كثّفت مصر إتصالاتها  مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي، في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر الى وقف إطلاق النار بشكل كامل ومتبادل اعتباراً من الساعة 22:30 يوم 7/8/2022 (بتوقيت فلسطين)، تبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير "خليل العواودة" ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير "بسام السعدى" في أقرب وقت ممكن.
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