اللهيان: لا نسعى إلى حيازة أسلحة نووية

Advertisement

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، أمس (الأحد) إن إيران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية.ونقل موقع الوزارة على الإنترنت عن أمير عبد اللهيان قوله إن "الأسلحة النووية ليس لها مكان في عقيدة جمهورية إيران الإسلامية وتتعارض مع سياساتنا ومعتقداتنا".وقال: "فتوى المرشد الأعلى في شأن استخدام الأسلحة النووية واضحة للجميع، في إشارة إلى المرسوم الديني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي يحظر امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل، من بينها الأسلحة النووية.وشدد على تنفيذ جميع جوانب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يجب أن يحظى باهتمام جاد، وهو ما تستعد إيران للتعاون في شأنه.وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في فيينا في شأن إحياء الاتفاق النووي، قال إنه بينما أن إيران جادة في التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، فإن نتيجة المحادثات تعتمد أيضا على استعداد واشنطن للتوصل إلى اتفاق، وكذلك المرونة اللازمة والواقعية في الممارسة.