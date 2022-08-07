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دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ

Lebanon 24
07-08-2022 | 18:39
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خيم الهدوء على قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ حسب شروط وافقت عليها إسرائيل والجهاد الاسلامي.، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة بعيد سريان الهدنة، كما دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل.
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وجاء في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي عند الساعة 20،33 بتوقيت غرينتش «ردا على صواريخ أطلقت على الأراضي الإسرائيلية، يشن الجيش حاليا ضربات على عدد كبير من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة».
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