بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ.. بايدن يرحب ويشكر السيسي

قام الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، بتوجيه الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لعب دور مركزي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد" في قطاع غزة.

وقال بايدن في بيان إن الولايات المتحدة عملت خلال الـ 72 ساعة الماضية، مع مسؤولين من المنطقة لتشجيع حل سريع للصراع.

ورحب بايدن بقرار وقف إطلاق النار بين الطرفين، حيث قال: " أرحب بالإعلان الليلة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد" في غزة بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية".

وشكر بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا "للمساعدة في إنهاء هذه الأعمال العدائية".

وشدد بايدن على دعمه لأمن إسرائيل بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.

وأشار بايدن إلى أن التقارير عن سقوط شهداء مدنيين في غزة هي مأساة، داعيا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال.

(سكاي نيوز)