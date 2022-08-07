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تصريح جديد.. السفارة الروسية لدى واشنطن: استهداف كييف لمحطة زابوروجيه النووية يهدد الأمن النووي لأوروبا

Lebanon 24
07-08-2022 | 23:00
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أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن ان استهداف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية يهدد الأمن النووي لأوروبا بالكامل وليس فقط أوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان على قناته عبر "تيليغرام": "لفتنا الانتباه إلى حملة التضليل الإعلامي في وسائل الإعلام الغربية من أجل تحميل المسؤولية لبلدنا عن الوضع حول  محطة الطاقة النووية في زابوروجية".
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وأضافت أنه "قد ورد بشكل عشوائي أن الجيش الروسي نفذ قصفا مدفعيا على أراضي محطة الطاقة النووية، بينما الواقع هو عكس ذلك تماما".

وتابعت: "نلاحظ أن هذا ليس الاستفزاز الأول من قبل كييف في المنشآت التي قد ينجم عنها خطر إشعاعي، وإن قصف محطة زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متعمد، ويهدف لتشويه سمعة روسيا، فيما تستهتر السلطات الأوكرانية حيال هذا الأمر".

ولفتت إلى أن هذا "لا يخلق تهديدا للأمن النووي في أوكرانيا فحسب، وإنما إلى كل أوروبا".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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