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عربي-دولي

رمى أكثر من 16 ألف دولار في الشارع... وأبلغ الشرطة بفقدان أمواله!

Lebanon 24
08-08-2022 | 05:00
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قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الشرطة تحقق مع رجل عراقي قام ببعثرة مبلغ كبير من عملتي الدولار واليورو في أحد الشوارع بشمال سيئول، وأبلغ الشرطة لاحقا أنه فقد أمواله.

وقام العراقي، وهو في الثلاثينات من عمره، ببعثرة ما قيمته الإجمالية 22 مليون وون (16930 دولارا أمريكيا) من عملات الدولار واليورو والوون الكوري في شارع يقع بمنطقة سكنية في حي نوون في سيئول مساء الخميس، وفقا لمسؤولي الشرطة.
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وبحسب شهود العيان، حاول الرجل إعطاء النقود لأحد المارة قائلا: "لدي الكثير من المال"، لكن هذا الشخص رفض أخذها منه، فبدأ العراقي في بعثرة الأوراق النقدية.

وبعد ذلك غادر الرجل المكان وأبلغ الشرطة لاحقا أنه فقد أمواله.

وفي التحقيقات التي أجرتها الشرطة، لم تعثر على أي علامات على ارتكاب جريمة، كما أسفر اختبار تعاطي المخدرات معه عن نتيجة سلبية، وفقا للشرطة.

وقال مسؤول بالشرطة: "بعد التأكد من أن الرجل غير مستقر نفسيا، تبحث الشرطة عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم".

وصرح المسؤول بأنه تم استرجاع جميع الأوراق النقدية التي تخلص منها الرجل، وستتم إعادتها إليه عند تسليمه إلى ذويه.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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