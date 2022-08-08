حدث حاسم في الامم المتحدة: العالم على شفير كارثة نووية جديدة؟

حدث حاسم لمستقبل السلام والأمن الدوليين - والعقلانية العالمية - بدأ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "شارك في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 مئة واحدى وتسعون دولة موقعة. قليل من الاتفاقيات الدولية تتمتع بمثل هذا الدعم شبه العالمي. وتعتبر إسرائيل، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية المسلحة نووياً، دولا معارضة. ببساطة، فإن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تهدف إلى منع الحرب النووية من خلال تشجيع نزع السلاح ووقف الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية. حتى الآن، على الأقل، ساعدت في إيقاف كارثة نووية أخرى. نعم "أخرى". تم إحياء الذكرى السابعة والسبعين لأول كارثة من هذا القبيل في 6 آب في هيروشيما، حيث قُتل ما يقدر بنحو 140.000 مدني، أو حُكم عليهم بالموت المؤلم، في يوم واحد من عام 1945. للمقارنة، لقي ما يقرب من 10000 مدني مصرعهم في أوكرانيا في أقل من ستة أشهر بقليل. يبدو أن الرأي العام الغربي ، الذي هدأ بنهاية الحرب الباردة، فقد البصر عن الرعب الذي لا يقاس للحرب الذرية. لا يوجد غرينهام كومن (سلسلة من مخيمات الاحتجاج التي أُقيمت للاحتجاج على الأسلحة النووية) في الوقت الحاضر، على الرغم من انتشار الصواريخ الجديدة".

وتابعت الصحيفة، "إذا خرقت الأحداث الأخيرة هذا التراخي، فلن يكون سيئًا تمامًا. أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقوس الخطر الأسبوع الماضي عند افتتاح مؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي. وحذر من أن "الإنسانية اليوم هي مجرد سوء فهم واحد، وسوء تقدير واحد بعيدًا عن الإبادة النووية". وأضاف: "لقد كنا محظوظين بشكل غير عادي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية. كما أنه ليس درعًا من التوترات الجيوسياسية التي تتحول إلى صراع نووي". توضح روسيا وجهة نظر غوتيريش بطريقة مرعبة. بعد أن استولت في السابق على محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في جنوب أوكرانيا، فإنها تستخدمها كحصن لإطلاق نيران المدفعية من دون عقاب. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن كارثة في طور التكوين. مع بدء غزوه، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات النووية الروسية في حالة تأهب وأصدر تهديدًا فظًا. وقال إن أي محاولة غربية للتدخل "ستؤدي إلى عواقب لم تشهدها من قبل في تاريخ البلاد"."

وأضافت الصحيفة، "وسواء كان مخادعًا أم لا، فقد أدى ابتزاز بوتين النووي بلا شك إلى ردع التدخل المباشر للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا وأدى بالتالي إلى إطالة أمد الحرب. الآن هناك قلق من أن الصين قد تتبنى تكتيكات مماثلة بشأن تايوان. ويقول نشطاء مناهضون للأسلحة النووية إن التعهدات الواردة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يجب احترامها وتعزيزها، وتوافق معظم الدول على ذلك. لكن المعاهدة في مأزق على الرغم من ذلك. من الناحية العملية، فإن الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية معترفا بها -الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- تخرق التزامها بموجب المادة السادسة من المعاهدة لمتابعة نزع السلاح "بحسن نية"، وبذلك تكون قدوةً بغيضة. وعوضاً عن ذلك، فإن سباق التسلح النووي المتعدد الأطراف يتزايد بوتيرة متسارعة، دون قيود في حالة الولايات المتحدة وروسيا من خلال المعاهدات الثنائية للحد من أسلحة الحرب الباردة التي نبذها بوتين والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ودُفعت في حالة الصين بطموح إمبريالي جديد. وقال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقريره السنوي الرسمي: "كل الدول المسلحة نوويًا تزيد ترساناتها أو تطورها ومعظمها يشحذ الخطاب النووي والدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية"."

وبحسب الصحيفة، "بينما تزعم الولايات المتحدة وروسيا أنهما تدعمان المزيد من خفض الأسلحة النووية، لا تزال تحتفظان بـ3708 و4477 قطعة نووية على التوالي. تمتلك الصين 350 وفرنسا 290 وبريطانيا 225. ومن المتوقع أن تتضاعف ترسانة بكين في العقد المقبل. والأمر لا يتعلق فقط بكارثة. إن تزايد مخزونات ما يسمى بالأسلحة التكتيكية أو أسلحة ساحة المعركة والصواريخ الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تجعل الحرب النووية "المحدودة" أكثر احتمالا. النفاق والكلام المزدوج لا يقتصران على اللاعبين الكبار. مثل إسرائيل والهند وباكستان، تعمل بريطانيا وفرنسا على تحديث ترساناتها. يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأسلوب نابليون الحقيقي، توسيع الدرع النووي الفرنسي ليشمل أوروبا بأكملها. في بيان مشترك الأسبوع الماضي، وصفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بأنها "لا يمكن الاستغناء عنها" و"حيوية". قالوا إنهم يبذلون "جهودًا مستمرة" للوفاء بالتزامات المادة السادسة. حتى في الوقت الذي أشاد فيه البيان المشترك بفضائل التعاون، انتقد روسيا بسبب "خطابها النووي غير المسؤول وهجماتها المتهورة التي تعرض المفاعلات النووية للخطر". وتابع: "ندين أولئك الذين قد يستخدمون الأسلحة النووية أو يهددون باستخدامها في الإكراه العسكري والترهيب والابتزاز". هذا صحيح. لكن مثل هذه الانتقادات لا تتماشى مع قيود ستيفن لوفجروف، مستشار الأمن القومي البريطاني، الذي حذر من أن "التصعيد السريع للنزاع الاستراتيجي"، أي الحرب النووية، يمكن أن ينجم بسهولة عن مباراة الصراخ الحالية بين الغرب وروسيا والصين".

وتابعت الصحيفة، "ومما زاد الطين بلة، أنه من المتوقع أن يجري النظام المارق في كوريا الشمالية تجربة نووية تحت الأرض جيوسياسيًا (وماديًا) مزعزعة للاستقرار قريبًا. لكن هناك بصيص أمل أيضًا. استؤنفت مفاوضات اللحظة الأخيرة لكبح البرنامج النووي الإيراني. بالإضافة إلى 86 دولة وقعت حتى الآن على معاهدة حظر الأسلحة النووية 2021 الرمزية، ومع ذلك فهي مهمة. لماذا يتأرجح العالم بشكل غير مستقر أكثر من أي وقت مضى على شفير كارثة نووية جديدة؟ هناك العديد من العوامل. تزايد انعدام الأمن، تصاعد القومية، والزعماء الضعفاء والأغبياء، والمصالح التجارية المكتسبة. ومع ذلك، وبقدر أي شيء آخر، فإن شبح الإبادة النووية المتجدد هو نتاج ظاهرة القرن الحادي والعشرين المحددة: الرفض الفوضوي المتزايد للدول لدعم القانون الدولي والنظام العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة بعد عام 1945. إنهم فقط لن يلتزموا بالقواعد، حتى عندما يلتزمون ببعضهم البعض".