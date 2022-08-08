Advertisement

عربي-دولي

بعد إنتهاء العدوان على غزّة.. هذا ما فعلته "إسرائيل"

Lebanon 24
08-08-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-978873-637955621367237883.jpg
Doc-P-978873-637955621367237883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت شاحنات وقود إلى قطاع غزة، الاثنين، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بعد التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بحسب "فرانس برس".

وقال صحفي في الوكالة إن الشاحنات عبرت من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منهيا عدواناً دامياً استمر لثلاثة أيام.
Advertisement

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الاثنين "(..) إعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بصيغة إنسانية بدءا من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) ووفقا لتقييم الوضع".

وأكد أنه "سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين الكاملة وفقا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة".

ومن جانب آخر، قال أدرعي إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر رفع القيود على الجبهة الداخلية بشكل تدريجي، حيث سيتم فتح جميع الطرقات التي تم إغلاقها في منطقة غلاف غزة كخطوة أولية".

وأضاف أنه "سيتم إعادة عمل القطارات بين سديروت وأشكلون (عسقلان) من الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي)".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-08-08
09:00 | 2022-08-08
08:30 | 2022-08-08
07:30 | 2022-08-08
07:00 | 2022-08-08
06:00 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website