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عربي-دولي
بعد إنتهاء العدوان على غزّة.. هذا ما فعلته "إسرائيل"
Lebanon 24
08-08-2022
|
06:30
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دخلت شاحنات وقود إلى قطاع غزة، الاثنين، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بعد التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بحسب "فرانس برس".
وقال صحفي في الوكالة إن الشاحنات عبرت من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منهيا عدواناً دامياً استمر لثلاثة أيام.
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وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الاثنين "(..) إعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بصيغة إنسانية بدءا من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) ووفقا لتقييم الوضع".
وأكد أنه "سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين الكاملة وفقا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة".
ومن جانب آخر، قال أدرعي إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر رفع القيود على الجبهة الداخلية بشكل تدريجي، حيث سيتم فتح جميع الطرقات التي تم إغلاقها في منطقة غلاف غزة كخطوة أولية".
وأضاف أنه "سيتم إعادة عمل القطارات بين سديروت وأشكلون (عسقلان) من الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي)".
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