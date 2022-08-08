الصين تواصل مناوراتها.. وتايوان تتدرّب لـ"صد الهجمات"

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وتجري تايوان هذا الأسبوع تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لغزو صيني، وفق ما أعلن مسؤولون، الاثنين، فيما تجري بكين تدريبات جديدة حول الجزيرة.وقال المتحدث باسم الفيلق الثامن، لو ووي- جي، لوكالة فرانس برس "سنتدرب على التصدي لهجمات العدو على تايوان".وقال الجيش التايواني إن قوات الجزيرة ستتدرب على التعامل مع عمليات الإنزال يومي الثلاثاء والخميس في منطقة بينغتونغ في أقصى الجنوب.وسيُنشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر لإجراء التدريبات، وفق المصدر نفسه.وواصل الجيش الصيني تنفيذ مناورات عسكرية، الاثنين، بالقرب من تايوان، تنديدا بزيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، ضاربا عرض الحائط دعوات الغرب إلى خفض التصعيد.وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الشرقية، نقلته فرانس برس: "جيش التحرير الشعبي... يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر".وكان يفترض أن تنهي الصين، الأحد، أوسع مناورات عسكرية تنفذها في محيط تايوان، ردا على زيارة بيلوسي التي حصلت خلال الأسبوع الماضي.وكانت وزارة النقل في تايوان قالت، الأحد، إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجياً، إذ أن أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة "لم تعد سارية".وأضافت الوزارة في بيان أن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقي حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.ونفذ الجيش الصيني أوسع مناورات عسكرية في تاريخه، حاشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها، بحسب "فرانس برس".وتعيش الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي تحت تهديد مستمر بغزو صيني، إذ تعتبر الصين أن جارتها جزء من أراضيها سيُسترد في يوم من الأيام وبالقوة إذا لزم الأمر.وقال لو إن التدريبات التايوانية كانت مقررة ولم تكن ردا على التدريبات الصينية الجارية.وتجري الجزيرة بانتظام تدريبات عسكرية تحاكي صد غزو صيني محتمل وشملت تدريبات الشهر الماضي صد هجمات من البحر في "عملية اعتراض مشتركة"، كجزء من أكبر مناوراتها السنوية.وفي الأيام الأخيرة، اتُهمت الصين بمحاكاة حصار وغزو جزيرة تايوان الرئيسية خلال مناوراتها التي كان مقررا أن تنتهي، الأحد.واستنكرت بكين زيارة بيلوسي، أعلى مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاما، وعلقت سلسلة من المحادثات واتفاقيات التعاون مع واشنطن، لاسيما في مجالي التغير المناخي والدفاع.وكشفت القيادة الشرقية للجيش الصيني التي تشرف على هذه العمليات أنها أجرت، الأحد، "تدريبات مشتركة في البحر وفي المجال الجوي في محيط تايوان، وفق ما كان مقررا"، مؤكدة أن الغرض من هذه المناورات هو "اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية طويلة المدى".ورصدت السلطات التايوانية حتى الساعة 17:00 (09:00 ت غ)، السبت، "عشرين طائرة للنظام الشيوعي و14 سفينة تشارك في مناورات مشتركة بين سلاح الجو والبحر في محيط تايوان"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع.وتجاوز 14 منها الخط الأوسط، ما دفع تايبيه إلى إطلاق دوريات لصدها، معتبرة أن هذه المناورات "هي بمثابة محاكاة لهجوم ضد جزيرة تايوان الرئيسية".وهذا الخط الأوسط الذي رسمته الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة في وسط مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن بر الصين الرئيسي لم يحظ يوما باعتراف من بكين.