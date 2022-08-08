وزارة الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب عملاً إرهابياً نووياً

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اتهمت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، القوات الأوكرانية بالوقوف وراء قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا، محذراً من "عواقب كارثية" على أوروبا، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام الرئيس الأوكراني "يرتكب عملا إرهابيا نوويا".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية "من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. قد ينطوي على خطورة قصوى".وأضاف بيسكوف: "قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية"، وفقا لفرانس برس.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا"، بحسب وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.ونقلت الوكالة عن بيان صادرة عن الوزارة، أنه "في حوالي الساعة 12:40، قامت الوحدات الأوكرانية من لواء المدفعية رقم 44، من منطقة قرية (مارغانيتس)، على الضفة المقابلة لبحيرة (كاخوفكا)، بقصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا".وأضاف البيان أنه نتيجة للقصف الأوكراني، فقد تضرر خط كاخوفسكايا للجهد العالي، الذي كان يوفر الكهرباء لمنطقتي زابوريجيا وخيرسون، مشيرا إلى حدوث ارتفاع في التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ما تسبب في انبعاث دخان بمجموعة المفاتيح الكهربائية المفتوحة للمحطة، بما أن نظام الحماية كان يعمل، فقد أدى ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة.وتابع البيان: "نجحت فرقة الإطفاء التي وصلت فورا في القضاء على الدخان، ولمنع تعطيل الكادر الفني لتشغيل محطة الطاقة النووية، تم تخفيض طاقة الوحدتين الخامسة والسادسة إلى 500 ميغاواط"، بحسب نوفوستي.يأتي هذا فيما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الهجوم الأخير على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.قال غوتيريش لنادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو إن "أي هجوم على محطة نووية هو أمر انتحاري وآمل أن تنتهي تلك الهجمات"، بحسب الأسوشيتد برس.وكانت محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعرضت للقصف مساء السبت واتهم كل جانب الطرف الآخر بالهجوم.وبينما زعمت شركة "إينيرغو أتوم" المشغلة لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية إن "القصف الروسي" دمر 3 أجهزة مراقبة للإشعاع حول منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد وأن أحد العمال أصيب، قالت وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن إدارة المحطة، التي يديرها الانفصاليون، إن القوات الأوكرانية أطلقت تلك القذائف.وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا من أن الطريقة التي تدار بها المحطة والقتال الدائر حولها يشكلان تهديدات صحية وبيئية خطيرة.كان الأمين العام للأمم المتحدة حضر يوم السبت فعالية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لقصف هيروشيما.وخلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، كرر تحذيره من استخدام الأسلحة النووية.قال غوتيريش "أعتقد أنه إذا تم استخدام أسلحة نووية، فربما لن تكون هناك أمم متحدة قادرة على الرد بعدها. قد لا نكون جميعا هنا بعدها".يشار إلى أن القوات الروسية كانت قد سيطرت على مجمع مفاعل زابوريجيا النووي في جنوب شرق أوكرانيا في أوائل مارس بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن لا يزال فنيون أوكرانيون هم من يديرونه.