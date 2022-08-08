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وقال أمر الله صالح - النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني - في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إن "طالبان دفنت جثة الظواهري ورفاقه سراً في منطقة بانجواي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان". وأضاف صالح: "أرسل لي شخص من قندهار صوراً وإحداثيات، وادعى أن الظواهري ورفاقه دفنوا سراً في منطقة بنجواي في ولاية قندهار". تحت عنوان: "دفنوه سراً".. مسؤول أفغاني سابق يكشف عن مكان دفن الظواهري"، جاء في موقع "العربية": كشف مسؤول أفغاني في الحكومة السابقة، أن طالبان قامت بدفن جثمان زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، سراً في ولاية قندهار الواقعة جنوب أفغانستان.وقال أمر الله صالح - النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني - في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إن "طالبان دفنت جثة الظواهري ورفاقه سراً في منطقة بانجواي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان". وأضاف صالح: "أرسل لي شخص من قندهار صوراً وإحداثيات، وادعى أن الظواهري ورفاقه دفنوا سراً في منطقة بنجواي في ولاية قندهار".

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي، مقتل الظواهري في غارة جوية بطائرة مسيرة، بعدما جرى استهداف محل إقامته في العاصمة الأفغانية كابل.



وقال المتحدث باسم حركة حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، السبت، إن الحركة لم تعثر على أي جثة في موقع اغتيال الظواهري.

وتابع التقرير: "وأوضح ذبيح الله مجاهد - في حديث تلفزيوني، حول مقتل الظواهري - أن "هذا الموضوع قيد التحقيق"، مضيفاً بالقول "لم نعثر على أي جثث بعد والمتفجرات التي استخدمت في هذا الهجوم دمرت كل شيء بشكل كامل".

وأعلنت حركة طالبان، الخميس الماضي، في بيان لها "أنها لا تعلم بوجود الظواهري في أفغانستان، وأن العملية العسكرية لواشنطن في أفغانستان تعد انتهاكاً لاتفاق الدوحة".



وحذرت طالبان من أن تكرار مثل هذه الهجمات والانتهاكات للمجال الجوي للبلاد ستكون له عواقب، وستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها، وبعد الإعلان عن مقتل أيمن الظواهري اتهمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي طالبان بإيواء قيادة تنظيم القاعدة في كابل.