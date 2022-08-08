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عربي-دولي

هجوم سيبراني إسرائيلي على موقع إيراني شهير.. ما هو؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 09:30
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تعرض موقع إخباري له ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني مساء يوم أمس لهجوم إلكتروني ما أدى إلى تعطيله عن العمل.
وذكر موقع "إيران انترناسيونال" الإلكتروني المعارض أن وكالة أنباء فارس تعرضت لهجمة منسقة من قبل مجموعة من القراصنة الإسرائيليين.
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وفي حين لم يفد التقرير بأدلة تدعم الكشف عن هوية المتسببين بتوقف الموقع الإلكتروني الوكالة عن العمل، تم الإعلان أن جماعة إسرائيلية تحمل اسم "جيش اللصوص" كانت المتسببة بهذا التعطيل.

وبحسب التفاصيل التقنية، فقد توقف العمل بالموقع الإلكتروني لبضع ساعات من مساء أمس الأحد بعد تعرضه لهجوم رفض الخدمة "DoS".
ووفقاً لتقرير صحيفة "يسرائيل هايوم"، فإن "فارس" هي وكالة الأنباء الرسمية للحرس الثوري الإيراني وتعتبر واحدة من المنافذ الإخبارية الرئيسية في إيران، ويديرها بشكل مباشر مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني - أقوى فروع القوات المسلحة الموالي حصرياً للمرشد الأعلى علي خامنئي.
 
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