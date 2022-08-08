Advertisement

عربي-دولي

مؤخراً.. هذا ما قدمته كوريا الشمالية لروسيا

Lebanon 24
08-08-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-978899-637955661492269362.jpeg
Doc-P-978899-637955661492269362.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت تقارير صحافية أن السلطات في كوريا الشمالية عرضت على حليفتها الروسية تقديم 100 ألف جندي متطوع للمشاركة في الحرب الدائرة حالياً داخل أوكرانيا.
وبحسب ما نقله موقع صحيفة "نيويورك بوست" الإلكتروني، فإن هذا العرض تم كشفه خلال أحد البرامج التلفزيونية على القناة الأولى في روسيا.
Advertisement
ويقول المحلل العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو إن "100 ألف متطوع كوري شمالي مستعدون للحضور والمشاركة في الصراع"، مشيداً بالخبرة الواسعة للجيش الكوري الشمالي لاسيما في الحروب التي يتخللها استعمال المدافع.
وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "ساوث شاينا مورنيغ بوست" إلى أن القدرة على مواجهة المدافع باتت ميزة تحتاج إليها موسكو بشدة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة التبرع بعشرات من أنظمة صواريخ HIMARS عالية الحركة إلى السلطات الأوكرانية.
ووفقاً لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فقد عرضت كوريا الشمالية أيضاً على السلطات الروسية تقديم مجموعة وافرة من اليد العاملة للمساعدة في إعادة بناء شرق أوكرانيا بعد نجاح موسكو بالسيطرة على المنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-08-08
13:30 | 2022-08-08
13:00 | 2022-08-08
12:30 | 2022-08-08
12:00 | 2022-08-08
11:00 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website