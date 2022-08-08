مؤخراً.. هذا ما قدمته كوريا الشمالية لروسيا

أكدت تقارير صحافية أن السلطات في كوريا الشمالية عرضت على حليفتها الروسية تقديم 100 ألف جندي متطوع للمشاركة في الحرب الدائرة حالياً داخل أوكرانيا.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "نيويورك بوست" الإلكتروني، فإن هذا العرض تم كشفه خلال أحد البرامج التلفزيونية على القناة الأولى في روسيا.

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ويقول المحلل العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو إن "100 ألف متطوع كوري شمالي مستعدون للحضور والمشاركة في الصراع"، مشيداً بالخبرة الواسعة للجيش الكوري الشمالي لاسيما في الحروب التي يتخللها استعمال المدافع.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "ساوث شاينا مورنيغ بوست" إلى أن القدرة على مواجهة المدافع باتت ميزة تحتاج إليها موسكو بشدة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة التبرع بعشرات من أنظمة صواريخ HIMARS عالية الحركة إلى السلطات الأوكرانية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فقد عرضت كوريا الشمالية أيضاً على السلطات الروسية تقديم مجموعة وافرة من اليد العاملة للمساعدة في إعادة بناء شرق أوكرانيا بعد نجاح موسكو بالسيطرة على المنطقة.