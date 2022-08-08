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عربي-دولي

عدد قياسي من اللاجئين من أوكرانيا إلى هذا البلد... كم بلغ؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 12:30
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استقبلت فنلندا عددا قياسيا من طالبي اللجوء النازحين من أوكرانيا فاق ذاك المسجل في عام 2015 في خضم أزمة الهجرة، وفق ما كشفت السلطات.

وفي بيان صادر عن خدمة الهجرة الفنلندية ورد أنه "بتاريخ الرابع من آب قدم 35074 شخصا فارين من أوكرانيا، بسبب الهجوم العسكري الروسي، وطلبوا حماية مؤقتة".
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وقد سجل أكثر من 37 ألف شخص أسماءهم في سجل الاستقبال، "وهو عدد لم يتم بلوغه في السابق".
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