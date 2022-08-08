عدد قياسي من اللاجئين من أوكرانيا إلى هذا البلد... كم بلغ؟

Advertisement

استقبلت فنلندا عددا قياسيا من طالبي اللجوء النازحين من أوكرانيا فاق ذاك المسجل في عام 2015 في خضم أزمة الهجرة، وفق ما كشفت السلطات.وفي بيان صادر عن خدمة الهجرة الفنلندية ورد أنه "بتاريخ الرابع من آب قدم 35074 شخصا فارين من أوكرانيا، بسبب الهجوم العسكري الروسي، وطلبوا حماية مؤقتة".وقد سجل أكثر من 37 ألف شخص أسماءهم في سجل الاستقبال، "وهو عدد لم يتم بلوغه في السابق".