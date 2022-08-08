أشهر صعبة تنتظر ألمانيا... ما السبب؟

صرّح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتز، يستبعد إمكانية تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2"، حتى في حالة حدوث موقف صعب في الأشهر المقبلة.



وذكرت الحكومة الألمانية أن البلاد أمامها أشهر صعبة لمواجهة نقص إمدادات الغاز، بحسب وسائل إعلام محلية.

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(روسيا اليوم)