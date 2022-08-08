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عربي-دولي

بصور مُثيرة... هكذا ترفع أوكرانيات معنويات جنود الخطوط الأمامية!

Lebanon 24
08-08-2022 | 13:30
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تقوم مجموعة من النساء الأوكرانيات منذ فترة بإرسال صورهن عاريات إلى جنود الخطوط الأمامية في كييف لتحفيزهم ورفع معنوياتهم أثناء القتال.

وفي التفاصيل، أنشأت عالمة النفس الأوكرانية آنا ريمارينكو، قناة على "تلغرام" خاصة بالنساء لدعم أزواجهن وأبنائهن الجنود الأوكرانيين المشاركين في الحرب.
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وبدأت قصة القناة التي تحمل تسمية "Kittens"، حين مازحها صديقها الجندي قائلا: "لماذا لا تدعم الفتيات الجنود بإرسال صورهن العارية، هذا سيشجعهم حقا".

ومن هنا جاءت الفكرة، واليوم تضم القناة أكثر من 4000 مشترك، مع ما يصل إلى 100 صورة ومقاطع فيديو مثيرة يتم تحميلها كل يوم.

وتعليقا على محتوى القناة، قال جندي يدعى تيم إنه يحب الصور المحلية التي تذكره بالمنزل: "عندما أفتح هذه القناة يمكنني أن أحلم بالعودة إلى الوطن، بشخص سينتظرني هناك".
 
 
(روسيا اليوم)
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