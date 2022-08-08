أردوغان: سنُطهّر المناطق التي يتغلغل فيها الإرهابيون في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصرار بلاده على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم في شمال سوريا".

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة: "سنطهر المناطق التي يتغلغل فيها الإرهابيون في سوريا".

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(سبوتنيك)