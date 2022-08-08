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عربي-دولي

أردوغان: سنُطهّر المناطق التي يتغلغل فيها الإرهابيون في سوريا

Lebanon 24
08-08-2022 | 14:30
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصرار بلاده على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم في شمال سوريا".
وقال أردوغان في تصريحات متلفزة: "سنطهر المناطق التي يتغلغل فيها الإرهابيون في سوريا".
 
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(سبوتنيك)
 
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