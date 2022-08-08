فنلندا: لا نستطيع منع الروس من استخدام تأشيرتنا لزيارة أوروبا

صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، بأن بلادها ليس لديها الأدوات لمنع الروس من استخدام التأشيرات الفنلندية لزيارة أوروبا.

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وقالت مارين: "ليس لدينا تشريعات أو عقوبات خاصة بنا تسمح لنا بالحد من مثل هذه الأعمال التي يقوم بها السياح الروس. ربما توجد طرق أخرى، على سبيل المثال، يمكننا إبطاء إصدار التأشيرات. وهذا يعني تقييد الدخول فعليا، على الرغم من أنه سيكون مفتوحا رسميا".مضيفة أن الروس "يستخدمون فنلندا كنقطة عبور للذهاب في إجازة إلى بلدان أخرى".